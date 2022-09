4 foto Martino, Marzella, Massari: per la Fisr sono tra gli atleti più rappresentativi

. Sono i nomi e i cognomi dei tre giovinazzesi premiati alla, tra gli atleti più importanti e rappresentativi dell'hockey su pista nei 100 anni di storia dellache cadono proprio nel 2022.I tre giovinazzesi sono stati premiati domenica a Trissino, città dove sono stati assegnati gli ambiti riconoscimenti alle varie figure hockeystiche. Giovinazzo l'ha fatta da padrone con ben tre premi: migliore allenatore in questi 100 anni, pioniere dell hockey già dagli anni '70, portando titoli a Giovinazzo e alla Nazionale, sfornando campioni del passato e del futuro.Il premio come miglior giocatore è invece andato anon a caso denominato negli anni, il, anche lui alla ribalta già dagli anni '70 in cui ha vinto titoli in ogni pista, prima coi colori biancoverdi e poi in giro per l'Italia e non solo. Perno insostituibile della Nazionale ha contribuito ai successi azzurri insieme a Massari.Migliore giocatrice ancora una giovinazzese, anche lei negli anni ha portato a casa titoli in ogni dove, con club e la Nazionale, una delle più forti giocatrici di hockey che l'Italia abbia mai avuto. Senza dimenticare Mondiali e Europei con la maglia azzurra dell'Italia e poi l'esperienza in Portogallo. A 35 anni, poi, lo scudetto da protagonista a Matera.«Che dire - scrive l'AFP Giovinazzo -che quando si parla di hockey la fa da padrona, la società a nome del presidente Camporeale e del vice Dangelico si complimenta conper i riconoscimenti avuti con la speranza che possano essere da guida e d'esempio per i nostri atleti di oggi e domani».La cerimonia di premiazione a società e persone rappresentative dei 100 anni di storia s'è svolta prima della gara di Supercoppa. Nell'intervallo sono stati premiati i partecipanti alla. Un evento di livello per i cento anni della FISR che coincidono con i cento anni dei campionati di hockey su pista.