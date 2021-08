"Hockey Mundial", gli anni '80 e una favola tutta italiana

Nel mondo dello sport gli anni '80 rappresentano una decade sfavillante, un incessante proliferare di personaggi ed emozioni che ha coinvolto l'hockey su pista. Nasce così, edito da, un inno ad un periodo avvincente, a tratti poetico, ricco di entusiasmo, grandi vittorie e cocenti sconfitte.Un'opera di ben 614 pagine scritta da Paolo Virdi, che in passato ha pubblicato, che vede la genesi in un luogo preciso, il, quando sul finire degli anni '70creò e plasmò il mito dell', per concludersi all'alba del 1990 con il trionfo del Seregno in Coppa Cers. Nel mezzo vengono narrati gli anni '80 dell'hockey, sport che in quel contesto visse un periodo di grande floridità.E proprio dai due più grandi successi del decennio prende spunto il titolo, dedicato ai due trionfi ottenuti dalla Nazionale nei Mundial di Brasile '86 e Spagna '88. La narrazione segue un filo cronologico che si snoda tra tanti intrecci e svariate sovrapposizioni, racconta le gesta di squadre, fra cui l', che hanno scritto grandi pagine di storia e dato vita a partite epiche. Centinaia di frame che rischiavano di andare perduti, cancellati, ora trovano una giusta collocazioneIl libro sarà presentato domani, alle ore 19.30, nella sala San Felice in un evento organizzato da. A dialogare con l'autore sarà il giornalistae il sindacoTra gli ospiti, presidente del comitato FISR,