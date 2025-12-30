AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato

La crisi in casa AFP Giovinazzo è terminata. Otto giorni dopo la notizia dell'esonero dell'allenatore Angelo Depalma e delle dimissioni del vicepresidente e direttore sportivo Sabino Dangelico e del direttore generale Vito Favuzzi, la società «è orgogliosa di annunciare il nuovo assetto tecnico e dirigenziale della Prima Squadra di Serie A1 di Hockey su Pista».



A guidare la formazione penultima in classifica con 10 sconfitte in 12 gare di campionato, ma qualificatasi ai quarti di WSE Trophy, sarà ancora una volta Pino Marzella.



«Una scelta che nasce dal cuore e dalla volontà di dare continuità all'identità del Club. Perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano», si legge nella nota ufficiale che poi spiega le motivazioni della scelta: «Il ritorno di Pino Marzella rappresenta la volontà della Società di conservare la giovinazzesità della squadra, valorizzandone spirito, appartenenza e carattere. Un percorso di maturazione umano e sportivo, arricchito dalle sue ultime esperienze da allenatore in India, che ha portato a un chiarimento profondo e costruttivo tra Mister, Presidente e giocatori. Da questo confronto nasce una nuova consapevolezza: insieme si riparte, con idee chiare, unità di intenti e un unico obiettivo Comune: vincere».



Marzella era stato sollevato dall'incarico poco più di un anno fa, quando dopo un acceso confronto nello spogliatoio per il penultimo posto alla settima giornata, una parte dei giocatori rappresentati dal vicepresidente Sabino Dangelico chiesero la testa dell'allenatore come condizione per scendere in pista. Di qui, e per altri rapporti raffreddatisi, la necessità del confronto citato. Nel frattempo Pino Marzella ha fatto un'entusiasmante esperienza in India e dagli Asian Roller Skating Championships è tornato con due medaglie d'oro ottenute con la Nazionale Juniores e la Nazionale Femminile e con una d'argento conquistata dalla Nazionale Seniores.



C'era anche da nominare il nuovo direttore sportivo e il nuovo direttore generale per cui da Viale Aldo Moro annunciano: «Massimo Napoli contribuirà alla progettualità sportiva con competenza e visione, mentre Sergio Bavaro, nel ruolo di Direttore Generale, garantirà organizzazione, equilibrio e crescita strutturale al Club». Anche per Massimo Napoli si tratta di un ritorno, dal momento che era stato DS e si era dimesso perché in disaccordo con l'esonero di Marzella; Sergio Bavaro invece era già nel direttivo come consigliere.



«La scelta non è stata facile, anzi molto complessa - ha commentato il presidente Francesco Minervini - ma sicuramente la migliore in questo momento per la nostra squadra. L'AFP guarda avanti partendo dalle proprie radici, con orgoglio, ambizione e rinnovato entusiasmo. Bentornati a casa. Insieme, più forti di prima».



I dissapori non sono stati dimenticati e hanno tirato il freno a mano in questi giorni di trattative ma alla fine le resistenze, così come tutte le altre ipotesi, sono state superate. Pino Marzella e questa società si sono detti sì ancora una volta per amore della gloriosa AFP e di Giovinazzo; ora c'è da ripartire senza più perdere neanche un minuto, e soprattutto punti.