Pescara-Venezia, arbitra Illuzzi di Giovinazzo

Saràdi Giovinazzo l'arbitro diil match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie B.Illuzzi sarà affiancato dagli assistenti Salvatore Affattato e Marco Trinchieri, mentre quarto uomo sarà il riminese Antonio Rapuano.Per l'arbitro cresciuto nella sezione AIA di Molfetta, si tratta dell'ottava direzione di gara stagionale in cadetteria, la nona complessiva se si tiene conto della sfida di Coppa Italia tra Potenza e Triestina (0-2) del 23 settembre 2020. Nei precedenti sette incontri da lui arbitrati ci sono stati 4 successi esterni e 3 pareggi, mentre nessuna squadra di casa ha sin qui vinto. Illuzzi ha estratto finoraIn questa tribolata ed anomala stagione agonistica, il fischietto giovinazzese ha già incrociato le due contendenti: il 21 novembre scorso ha diretto, mentre il 4 dicembre ha arbitrato l'anticipoin cui gli adriatici prevalsero al "Del Duca" per 2-0.Il Pescara giunge a questa gara dopo l'importante pareggio per 2-2 ottenuto in settimana sul campo della capolista Empoli e punta alla vittoria per lasciare finalmente l'ultima posizione; dal canto loro, i lagunari vogliono rafforzare una buona classifica, che li vede settimi con 35 punti, in piena zona playoff.Fischio d'inizio fissato per le 14.00, diretta sulla app DAZN.