Per Elena Di Liddo solo un quarto posto nella finale olimpica della staffetta mista 4x100 misti

La prima storica finale olimpica di un'atleta biscegliese ha un sapore dolceamaro: per soli tre decimi, cittadina onoraria di Giovinazzo, dove si allena, non è riuscita a conquistare una medaglia nella staffetta 4x100 misti mista al Tokyo Aquatics Centre. La 27enne ha confermato ancora una volta il suo splendido momento di forma, nuotando in modo efficace i "suoi" 100 farfalla e dando un ottimo contributo alla squadra azzurra.Unico cambio azzurro rispetto alle batterie quello nel dorso, con Thomas Ceccon al posto di Simone Sabbioni. L'Italia è partita benissimo nelle due frazioni maschili e Nicolò Martinenghi ha preso la testa della gara, prima di passare il testimone alla pugliese. Elena non ha risentito delle fatiche di venerdì e ha chiuso col tempo di 56"62, cercando di contenere i ritorni di Cina e Gran Bretagna. Negli ultimi 100 metri Federica Pellegrini ha provato a resistere ma in volata l'ha spuntata l'Australia per il bronzo.Resta comunque l'ottima prestazione da parte dei quattro azzurri, che hanno ritoccato il record italiano in 3'39"28. La biscegliese potrà riprovarci domenica 1 agosto, intorno alle ore 4:15, nella 4x100 misti femminile, chiudendo in bellezza una settimana in Giappone davvero da incorniciare.Classifica finale staffetta 4x100 mista mistaGran Bretagna (oro)Cina (argento)Australia (bronzo)ItaliaStati UnitiPaesi BassiRussiaIsraele