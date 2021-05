Elena Di Liddo quinta agli Europei nei 100 farfalla

Una buonissima quinta posizione centrata a Budapest. Prestazione soddisfacente pernella finale dei 100 farfalla, disputata nel pomeriggio di martedì 18 maggio.La nuotatrice biscegliese, che si allena da anni nelle, di cui è diventata cittadina onoraria, ha dovuto far fronte ad un problema alla caviglia fin da lunedì nelle batterie ed ha concluso in 58"05 la sua gara sulla doppia distanza in corsia numero 7. Dopo il passaggio ai 50 metri a livello delle migliori (26"94), la 27enne non è riuscita a migliorare il tempo fatto registrare nelle semifinali.Oro ex aequo alla greca Ntntountounaki e alla francese Wattel, mentre il gradino più basso del podio è stato conquistato dalla svedese Hansson. L'altra azzurra, Ilaria Bianchi, ha chiuso in ottava e ultima posizione.«Ho subìto la stanchezza negli ultimi 25 metri. Non ho avuto molto tempo per preparare in allenamento la seconda parte di gara nel migliore dei modi. Sono soddisfatta per il piazzamento, dato anche l'infortunio (non grave). Non pensavo sinceramente di ottenere la quinta piazza», ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport al termine.si potrà ora concentrare sui 50 metri farfalla, nella quale proverà a raggiungere la finale. Batterie e semifinali saranno in programma sabato 22 maggio, mentre la finale domenica 23, ultimo giorno della manifestazione in Ungheria.