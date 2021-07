Giovinazzo in festa: doppia finale olimpica per Elena Di Liddo

Seconda finale olimpica.si è concessa il bis e dopo essersi guadagnata l'accesso all'atto che assegnerà le medaglie nella staffetta 4x100 mista mista (gara che prevede la combinazione di prestazioni di due donne e due uomini) ha staccato il pass per la finalissima della 4x100 mista femminile.Il quartetto azzurro si è classificato secondo alle spalle dell'Australia nella prima semifinale, nuotata con un lusinghiero 3'55"79 che è valso peraltro il nuovo primato nazionale.Italia quarta al termine della frazione a dorso di Margherita Panziera (1'00"55), quindi seconda grazie al dorso di Arianna Castiglioni (1'05"26).: sorpasso momentaneo ai danni dell'Australia, imperioso 56"74 e comando della gara conquistato. Federica Pellegrini ha completato l'opera gestendo la situazione nel segmento a stile libero (53"24).Le azzurre si presenteranno al via forti del quarto crono assoluto: nell'altra semifinale hanno fatto meglio solo Canada e Stati Uniti mentre le campionesse europee in carica della Gran Bretagna sono state eliminate.