Elena Di Liddo in semifinale alle Olimpiadi di Tokyo

L'avventura olimpica disi è aperta con un brillante passaggio alle semifinali sui 100 farfalla.La 27enne biscegliese cittadina onoraria di Giovinazzo, in gara nella quarta batteria al Tokyo Acquatics Centre, ha fermato il cronometro sua quattro decimi dal suo record italiano. 26"63 il passaggio ai 50 di Elena Di Liddo, che ha chiuso in quarta posizione precedendo l'altra azzurra Ilaria Bianchi nel turno stravinto dalla detentrice del primato mondiale e strafavorita per l'oro, la svedese Sarah Sjoestroem (56"18).Elena Di Liddo, che si allena nelle piscine Netium, ha nuotato il nono tempo in assoluto delle eliminatorie. La biscegliese proverà quindi nel corso delle semifinali, in programma alle 10:40 di Tokyo (le 3:30 italiane di questa notte) ad assicurarsi un posto per la finalissima che assegnerà le medaglie, in calendario nuovamente alle 3:30 ma della notte tra domenica e lunedì: sarà con ogni probabilità necessaria una prestazione sui livelli del primato nazionale sulla distanza, un 57"04 stabilito proprio dalla campionessa del Gruppo Sportivo Carabinieri ai Mondiali di Gwangju nel 2019.