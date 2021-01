Elena Di Liddo è negativa al Covid

La notizia è stata confermata dalla stessa nuotatrice sui social sabato scorso, 2 gennaio:è negativa al Covid-19.La campionessa biscegliese, ormai cittadina onoraria di Giovinazzo dove si allena nella piscine, era risultata positiva al virus domenica 20 dicembre, all'indomani dei Campionati assoluti invernali di Riccione.«Sono stati 12 giorni duri - ha confermato -. I primi 3 di inferno con sintomi strani, febbricola, tosse fastidiosa, mal di testa costante, odori spariti e dolori muscolari lancinanti. Poi pian piano ho iniziato a intravedere la piastra della vasca di ritorno. Una gara tosta, ma anche questa volta l'ho spuntata, ho messo le mani davanti a questo virus», ha dichiarato la 27enne, che poi ha aggiunto: «Solo stando uniti e usando il cervello possiamo vincere insieme questa guerra, che è fatta di singole battaglie e singoli soldati».La nuotatrice in forza al Centro sportivo Carabinieri riprenderà presto gli allenamenti in vasca per recuperare la condizione: il prossimo appuntamento per staccare il pass olimpico per Tokyo è fissato alla fine del mese di marzo, quando gareggerà ai Campionati assoluti primaverili.