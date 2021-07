Olimpiadi, Elena Di Liddo in finale con la staffetta mista 4x100 misti

La gara in batteria

La finale e le speranze di medaglia

Lo sport biscegliese è salito al suo punto più alto grazie a Elena Di Liddo. La 28enne nuotatrice ha conquistato l'accesso alla finale per le medaglie della staffetta mista 4x100 misti, competizione in cui le nazionali schierano, secondo piacimento, due uomini e due donne.Il team azzurro, in acqua nella seconda batteria, ha chiuso in 3'42"65, crono non distante dal primato nazionale e quinta prestazione assoluta di giornata alle spalle di Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina e Australia.Quinta con Simone Sabbioni al termine della frazione a dorso (53"96), l'Italia ha guadagnato una posizione con Nicolò Martinenghi nella rana (58"38). Elena Di Liddo ha dato un altro fondamentale contributo alla causa, passando addirittura al secondo posto al termine dei suoi 100 farfalla, nuotati in 57"29 e Federica Pellegrini si è molto ben comportata nello stile libero (53"02). Tenuta fisica e mentale davvero confortante quella della staffetta azzurra, malgrado la decisione di schierare le due donne nei segmenti conclusivi.Elena Di Liddo, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà in gara nella finale per le medaglie, in programma sabato, quando in Italia saranno le 4:43 del mattino. Sembra improbabile che lo staff tecnico azzurro decida di modificare la composizione di un quartetto che cercherà di inserirsi nella lotta per il bronzo, partendo dal presupposto che almeno la Gran Bretagna (che ha stabilito il record olimpico con uno stratosferico 3'38"75) possa risultare fuori portata.