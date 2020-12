Elena Di Liddo in quarantena: è positiva al Covid-19

Le voci si erano diffuse nelle ultime ore, quindi la conferma nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre:, la nuotatrice biscegliese che si allena nelle piscine Netium a Giovinazzo, è risultataLa 27enne non ha pertanto partecipato alle gare della Coppa Brema, manifestazione in programma a Roma.L'esito del tampone effettuato è sopraggiunto al termine della tre giorni dei Campionati assoluti invernali di Riccione, nel corso dei qualiha conquistato il terzo posto nei 50 farfalla e il secondo sui 100 farfalla. La forte atleta è tornata a Bisceglie per osservare il periodo di quarantena durante l'intero periodo natalizio. Positiva anche la giovane tarantina, che aveva viaggiato con Di Liddo nei giorni scorsi durante la manifestazione romagnola.