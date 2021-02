Oggi Lorenzo Illuzzi è il quarto uomo in Cittadella-Reggiana

Si disputerà questo pomeriggio, 20 febbraio, alle ore 14.00, la sfida travalida per la 5ª giornata di ritorno del Campionato di Serie B 2020/21. Il quarto ufficiale di gara sarà il giovinazzese, alla sua undicesima uscita stagionale nel ruolo (sin qui è capitato 9 volte in cadetteria ed una in Serie A).Dirigerà l'incontro Daniel Amabile di Vicenza, mentre gli assistenti di linea saranno Enrico Caliari di Legnago e Giuseppe Macaddino di Pesaro.L'ultima volta che Illuzzi aveva ricoperto questo ruolo è stato il 6 febbraio scorso inIl Cittadella arriva a questa sfida carico dopo le ultime buone prestazioni e voglioso di continuare a credere nel sogno della promozione diretta nella massima serie, forte del suo secondo posto a quota 39 punti, a pari merito con Monza e Chievo Verona. Per la Reggiana, dopo il successo interno contro l'Ascoli, c'è l'ambizione di fare punti che permettano di allontanarsi dalla zona playout lontana solo un punto.Diretta sulla app di DAZN.