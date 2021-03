Notte fonda per il Giovinazzo, sconfitto anche dal Castelfidardo

La Tenax Castelfidardo esulta e risale sul treno salvezza, notte fonda in casaIl fanalino di coda del girone C di serie A2 espugnail PalaPansini (rete di Lemos Abreu a soli 4 secondi dall'intervallo) e fa colare a picco i biancoverdi del tecnico: oltre due mesi senza successi (l'ultimo risale addirittura al 9 gennaio scorso, 5-3 al Futsal Capurso), un ruolino di marcia drammatico e una classifica che ora è diventata preoccupante.I padroni di casa, privi di Rafinha e Restaino (il secondo squalificato), partono col piglio giusto, sin dall'inizio provano a metterci intensità e vanno al tiro con Alves, Mongelli, Piscitelli e ancora Mongelli. Un buon Giovinazzo, ma poco incisivo sotto porta. Ci riprova Alves (Vallarelli si rifugia in corner), che poco dopo, servito da Gumeniuk, non punisce una disattenzione difensiva ospite, poi è il turno di González Alonso e Ferreira Praciano, ma anche loro sbattono contro il muro eretto da Vallarelli.E dove non arriva il portiere ospite ci pensa la sorte: Mongelli si arrende alla traversa, chance colossale per il team giovinazzese. Quello dell'ex Guandeline, invece, con una produzione offensiva - sino a quel momento - pari al nulla, si fa vedere con Canale, su cui Di Capua fa un paratone, prima di arrendersi al destro da fuori area di: palla sotto il sette ad appena 4 secondi dal riposo. Al 20' la Tenax Castelfidardo è avanti 0-1.Si riparte con un pallonetto dello stesso Lemos Abreu che bacia la traversa e termina sul fondo, mentre dall'altra parte Mongelli e Alves si accentrano e vanno al tiro, ma Vallarelli non si fa sorprendere. È un vero e proprio tiro al bersaglio: protagonista il portiere del quintetto marchigiano che compie miracoli in sequenza su González Alonso, Ferreira Praciano, ancora González Alonso, Alves e nuovamente Ferreira Praciano.Nel mezzo una ripartenza della Tenax Castelfidardo che colpisce un palo con Grasso. Il Giovinazzo, a questo punto, sviluppa il 5 (Alves) versus 4: la reazione dei biancoverdi è tutta in Ferreira Praciano che gioca con personalità e per poco, in ben due occasioni, non trova il pareggio. È sempre superlativo Vallarelli che, poco dopo, salta come un gatto e nega il gol anche a Mongelli.Nessuno, insomma, riesce a dare la svolta, mentre il solito Vallarelli (che partita!) si fa vedere ancora con la respinta su Ferreira Praciano e quella finale su González Alonso. I secondi di sofferenza finale valgono tre punti pesantissimi all'ultima della classe, mentre il cronometro vanifica ogni velleità di rimonta.Finisce 0-1:. La classifica, adesso, è davvero preoccupante e non solo per i punti di vantaggio dal Futsal Capurso (2) e dalla stessa Tenax Castelfidardo (3).