Il problema di immediata evidenza è che un delimitatore della pista ciclabile, situato nei pressi dell'ingresso dell'area mercatale in via Madre Teresa di Calcutta, è stato danneggiato ed è in quelle condizioni da oltre un mese.Ennesimo episodio in città, qualcuno ci ha detto conseguenza della manovra azzardata di un camion degli ambulanti che arrivano al mercato settimanale il venerdì, mentre altri giurano si sia trattato di un anziano salito sul cordolo convinto di poter parcheggiare nell'area di disimpegno vicina.Sta di fatto che il problema di minor evidenza è che vi sia una inciviltà diffusa e che nonostante le segnalazioni fatte dalla Polizia Locale, ancora non si sia provveduto al ripristino. Visto la numerosa affluenza al mercato settimanale di anziani, quel cordolo così messo è davvero pericoloso anche per gli stessi avventori.Infine un'ultima considerazione: nei pressi dell'area mercatale, il venerdì è far west. Lo è dentro l'area parcheggio del Famila (ve lo racconteremo nei prossimi giorni), lo è lungo il perimetro di piazzale Salvo D'Acquisto, lo è nell'area di fronte la stazione dei Carabinieri in via Matteotti. È da mesi che lo ripetiamo, ma nessuno pone rimedio. Ed il numero esiguo di agenti di Polizia Locale, complica ulteriormente le cose.