Ciclabile Molfetta-Giovinazzo, al via la gara

È partita la gara per l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione della, un'altra opera che va nella direzione, ormai intrapresa da tanti comuni su scala nazionale, di facilitare la mobilità lenta. Comune capofila è Molfetta.Il progetto, finanziato perprevede la creazione della pista prevalentemente su sede stradale lato mare, per la parte del territorio giovinazzese, a partire dell'ex cementificio, al principiare del territorio comunale, sino all'area mercatale, per raccordarsi con la Green Way cittadina, sino a proseguire in discesa verso il mare, in località Trincea.La pavimentazione sarà di tipo drenante e l'intervento prevede la realizzazione dell'intera dorsale elettrica con l'accensione di tutta la strada di competenza dei due comuni, illuminazione composta da pali sormontati da armature a led.Dopo l'aggiudicazione, esperite le formalità di rito, i lavori partiranno ed avranno unaTutti questi interventi aumenteranno in maniera considerevole la sicurezza su una strada molto trafficata, attualmente non illuminata e percorsa spesso a velocità inappropriata, lungo cui sorgono strutture ricettive, ristoranti ed anche residenze private.«Sono felice di aver collaborato con il Comune di Molfetta, affinché anche quella strada possa avere il giusto livello di sicurezza attraverso la creazione di una infrastruttura che eleverà i sevizi e l'appetibilità, rispetto ad una idea di sviluppo condiviso di territorio», commenta l'assessore giovinazzese ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo.