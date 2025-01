Lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo

I biancoverdi cercheranno l'immediato riscatto dopo la sconfitta incassata sabato scorso contro l'Hockey Forte. Al PalaPansini è finita 4-6, con i padroni di casa passati per primi in vantaggio, ripresi e nuovamente in vantaggio, prima di cedere poi sotto i colpi dei Campioni d'Italia. Stasera, la squadra di Depalma e Massari, rinforzata dopo l'arrivo di Cardoso e il ritorno di Dagostino, vorrà riprendere la corsa che nel girone di ritorno era iniziata con la vittoria sul Grosseto.



L'Azzurra Hockey Novara, in piena zona playout, rispetto all'avversaria di questa sera ha l'esatta metà dei punti in classifica, sebbene abbia subito dieci reti in meno. La squadra di Mister Punset non vince dallo scorso 11 dicembre e sabato scorso se l'è giocata con il Lodi terzo, perdendo 2-0 e col secondo gol subito allo scadere.



All'andata finì 3-3 con reti di Vega, Petrocchi, Menendez Diaz, Turturro, Clavel e Colamaria all'ultimo minuto. Al Pala Dal Lago si presenta ben altra AFP, che punta alla vittoria per tenere lontana una diretta concorrente e per provare ad entrare tra le migliori otto.

Nella sedicesima giornata di campionato, l'AFP Giovinazzo deve affrontare una delle trasferte più lunghe. Questa sera, alle ore 20.45, scenderà in pista a Novara in una nuova sfida salvezza.