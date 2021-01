Lorenzo Illuzzi quarto uomo nel derby SPAL-Reggiana

Si disputerà questa sera, 18 gennaio, il posticipo della 18ª giornata del campionato 2020/2021 di serie B. Ad affrontarsi saranno la SPAL e la Reggiana, in uno dei derby emiliani.Quarto uomo del match, in programma alle ore 21.00 con diretta tv su DAZN, sarà il giovinazzesealla sesta uscita stagionale in cadetteria in questo ruolo. L'arbitro di Giovinazzo coadiuverà da bordo campo Antonio Giua e gli assistenti di linea Thomas Ruggieri e Daisuke Emanuele Yoshikawa.Illuzzi era stato quarto uomo l'ultima volta il 30 dicembre 2020 in. Per lui anche una uscita in seria A, quando aveva ricoperto quel ruolo in Bologna-Sassuolo 3-4 del 18 ottobre scorso.Opposte le ambizioni delle due sfidanti: ferraresi pronti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti in questa serie B, granata alla ricerca di punti salvezza dopo le ultime debacle.