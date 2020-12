Lorenzo Illuzzi quarto uomo in Cittadella-Lecce

Il giovinazzese Lorenzo Illuzzi sarà il quarto uomo di Cittadella-Lecce, sfida in programma questo pomeriggio al "Tombolato" e valida per la 16ª giornata di andata del campionato di serie B 2020/2021. Fischio d'inizio fissato per le ore 15.00.coadiuverà da bordo campo il forlivese Marco Piccinini, mentre gli assistenti di linea saranno Michele Grossi di Frosinone ed il modenese Alessio Saccenti.Per l'arbitro di Giovinazzo si tratta della sesta uscita stagionale nel ruolo di quarto ufficiale di gara. Lo aveva ricoperto in B in altre quattro occasioni: Chievo-Cosenza 2-0 del 31 ottobre scorso; Monza-Reggina 2-0 del 28 novembre; Virtus Entella-Empoli 2-5 del 12 dicembre; Reggiana-Reggina 0-1 di domenica scorsa.è stato quarto uomo anche in serie A nel match pirotecnico tra Bologna e Sassuolo, finito 3-4 e disputatosi il 18 ottobre 2020.Il Cittadella ha riscontrato diversi positivi al Covid-19 in squadra e domenica scorsa ha dovuto rinviare la propria partita a Verona contro il Chievo, ma oggi dovrà scendere in campo per via del regolamento. Ai leccesi servono punti per risalire la classifica, ma il "Tombolato" resta campo ostico per chiunque, con i granata in questo momento 2 lunghezze sopra in classifica ed una partita in meno.