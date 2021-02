Lorenzo Illuzzi arbitra il recupero Pisa-Frosinone

Settima direzione arbitrale stagionale in serie B per il giovinazzeseche questo pomeriggio, 2 febbraio, dirigerà il recupero della 16ª giornata traFischio d'inizio fissato per le ore 14.00 all'Arena Garibaldi, con diretta sulla app di DAZN.A coadiuvare il fischietto di Giovinazzo ci saranno gli assistenti di linea Luigi Rossi di Rovigo e Gamal Mokhtar di Lecco. Quarto uomo sarà il pistoiese Francesco Meraviglia.La sfida tra toscani e ciociari era stata rinviata il 28 dicembre scorso per i diversi casi di positività al Covid-19 nelle fila gialloblu.Per Illuzzi si tratta dell'ottava uscita da primo arbitro in quest'anomala stagione 2020/2021. Sei le direzioni di gara in B ed una in Coppa Italia (Potenza-Triestina 0-2 del 23 settembre scorso).Quando ha arbitrato lui in cadetteria non hanno mai vinto le formazioni di casa: 3 i pareggi e tre i successi esterni. L'ultima partita diretta risale al 4 gennaio scorso, quando il Lanerossi Vicenza espugnò Brescia col punteggio di 3-0. Sono state 33 le ammonizioni comminate sin qui, nessun cartellino rosso estratto e 3 i rigori concessi.Non ci sono precedenti in stagione tra l'arbitro cresciuto nella sezione AIA di Molfetta e le due sfidanti. L'ultimo incrocio con il Pisa risale al 13 luglio dello scorso anno, quando i nerazzurri pareggiarono 1-1 sul campo della Virtus Entella, mentre Illuzi ha arbitrato per l'ultima volta il Frosinone il 20 giugno 2020 nel pareggio a reti inviolate a Trapani.Sia i ciociari, rinforzatisi nella campagna trasferimenti invernale, sia i toscani di mister Luca D'Angelo puntano alla vittoria per entrare in zona playoff.