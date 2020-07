Lecce-Sampdoria: il quarto uomo è Illuzzi di Giovinazzo

Torna al "Via del Mare" a distanza di 8 giorni dall'ultima volta.sarà quarto uomo nel match che metterà di fronte questa sera, alle 21.45, i padroni di casa dele la, match valido per la 10ª giornata di ritorno del campionato di calcio di serie A.Il fischietto giovinazzese coadiuverà da bordo campo una arbitro dal grande pedigree, quale è il fiorentinoarbitro di una semifinale mondiale a Russia 2018 e dell'ultima finale di Europa League tra Chelsea ed Arsenal. Gli assistenti di linea saranno Passeri e Lo Cicero, mentre al VAR di ci saranno il nocerino Fabrizio Pasqua e Rodolfo Di Vuolo.aveva ricoperto il ruolo di quarto uomo già il 22 giugno scorso, quando era stato a bordo campo in. Solo lunedì scorso, 29 giugno, è stato l'arbitro di Cittadella-Perugia, tredicesima sua uscita stagionale in cadetteria, gara vinta dai veneti per 2-0 con due rigori concessi.La sfida tra salentini e liguri è di fatto uno spareggio salvezza, con i blucerchiati di Claudio Ranieri avanti di una sola lunghezza rispetto ai 25 punti dei giallorossi. Gara quindi di grande importanza per il prosieguo di un finale di stagione molto compresso e dagli esiti al momento imprevedibili.