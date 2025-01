La Jovis Natio ritrova la vittoria e il primo posto in classifica

Riprende la corsa della Jovis Natio, dopo lo stop di sabato scorso, grazie all'8-3 inflitto al Poggiorsini.Mister de Biase propone dall'inizio Pellicani tra i pali, i fratelli Murolo, capitan De Palma e Pagano, è proprio quest'ultimo ad aprire la contesa con il gol dell'1-0. Gli ospiti giocano subito la carta del quinto di movimento sorprendendo i giovinazzesi che subiscono la rimonta (1-2). De Biase risponde con la stessa moneta e schiera il power-play pareggiando subito con De Palma e controsorpasso ad opera di Agostino Murolo, 3-2 ed ancora metà tempo da giocare. La partita si mette in discesa per la Jovis Natio grazie ai Murolo, autori del 4-2 siglato da Lorenzo e il 5-2 da Agostino prima di rientrare negli spogliatoi.La seconda frazione ha un solo padrone, i biancoverdi schiacciano il Poggiorsini nella loro metà campo e Murolo Agostino si porta il pallone a casa con la tripletta che vale il 6-2. I murgiani accorciano ancora con azione del quinto di movimento (6-3) e, come in una partita a scacchi, mister de Biase usa la stessa tattica. Contromossa più che redditizia, infatti, la Jovis dilaga fino all'8-3 finale con la doppietta di Pisciandaro.Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i boys della presidentessa Trapani che agganciano momentaneamente in vetta alla classifica il San Ferdinando, in attesa dei recuperi delle gare di Monte Sant'Angelo e Soccer Altamura entrambe rinviate per impraticabilità dei campi. Il prossimo sabato andrà in scena la quattordicesima giornata di campionato sul campo del Futsal Lucera, fischio d'inizio alle ore 16.00.