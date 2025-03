Jovis Natio, 5-3 al Monte Sant’Angelo e play-off conquistati

Nell'ultimo turno di campionato labatteil Monte Sant'Angelo superandolo in classifica e terminando la regular season al quarto posto.conquistati dopo 22 giornate frutto di. E adesso i play-off, fuori casa, sul campo dell'Nella ventiduesima e ultima giornata del raggruppamento A di serie C2, i ragazzi del tecnico de Biase partono fortissimo colpendo la traversa con Pagano dopo appena 30 secondi, girano bene la palla, ma gli errori in fase realizzativa danno fiducia agli ospiti, giunti al PalaPansini con due punti di vantaggio sugli avversari. Il Monte, infatti, a metà tempo si impossessa del pallino del gioco e sfrutta una indecisione della difesa biancoverde per fare 0-1, risultato che chiude i primi 20'.Il secondo tempo è più frizzante, la Jovis pareggia i conti con una azione corale che porta al gol di capitan, ma gli ospiti sono più cinici e allungano fino all'1-3. I giovinazzesi devono vincere, schierano il power-play, accorciano con, 2-2) e impattano con, 3-3. Sulle ali dell'entusiasmo il solitoporta in vantaggio i suoi per la prima volta nella gara (4-3). La chiudeche s'invola verso la porta vuota siglando il 5-3 finale.Al triplice fischio della regular season i ragazzi della presidentessafesteggiano il meritatissimo quarto posto conclusivo. Adesso, però, è già tempo di post-season: i biancoverdi si giocheranno ora il primo turno dei play-off promozione nel domicilio dell', fresco vincitore della Coppa Puglia di categoria.