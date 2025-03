Jovis Natio flop, da 0-2 a 3-2 contro il Nettuno Bisceglie

Lascivola a Bisceglie, sul rettangolo del Nettuno, passando da 0-2 ae si ferma per la quinta volta dall'inizio della stagione regolare. I biancoverdi, reduci da due vittorie consecutive, subiscono una sconfitta che rischia di allontanarli ulteriormente dalla vetta, a -9. Adesso sono quinti, sempre a quota 40 punti.Nel ventunesimo turno del raggruppamento A di serie C2 - ne manca soltanto uno alla fine della regular season -, disputato sul prato sintetico di Bisceglie, contro la penultima forza del torneo, la squadra di de Biase parte con il piede sull'acceleratore, va in vantaggio con(0-2), poi raddoppia con, 0-2) e a quel punto sembra fatta. Invece, prima del riposo, i padroni di casa riducono il gap (2-1) e trovano addirittura il gol del pari. All'intervallo il parziale è di 2-2.In avvio di ripresa, poi, ecco la beffa con la rete del 3-2 di marca locale. Nel corso del secondo tempo gli ospiti spingono alla ricerca del gol del pari, ad un pugno di minuti dal termine giocano la carta del power-play, ma peccano in fase realizzativa. Il risultato non cambia più, finisce 3-2. Ed è un finale molto pesante per una squadra al quinto rovescio stagionale, caduta al quinto posto, a -9 dal primo, a -6 dal secondo, ma per fortuna solo