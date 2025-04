Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio

Termina alla semifinale dei play-off la prima stagione sportiva della: l', infatti, è spietato e passa il turno imponendosi per. Die tripletta dile reti biancoverdi. I barlettani ora affronteranno nel terzo turno, in programma il prossimo 15 aprile, la Soccer Altamura.Al PalaBorgia di Barletta i padroni di casa, in grande forma dopo la vittoria della Coppa Puglia e le ultime affermazioni, partono fortissimo e stordiscono la Jovis Natio con un tremendo uno-due (2-0). Mister de Biase prova a dare la scossa ai suoi inserendo il quinto di movimento, ma di fatto subisce altre due reti, dunque 4-0 e fine del primo tempo. Nella seconda frazione i giovinazzesi sembrano più pimpanti, però, non riescono ad incidere e subiscono il gol del 5-0 in ripartenza.Gli ospiti, ci riprovano con il powerplay, ma i barlettani non concedono nulla e allungano fino all'8-0. Solo a questo punto arriva la reazione di orgoglio della Jovis Natio conche trasforma il tiro libero: 8-1.si prende la squadra sulle spalle e nel giro di cinque minuti segna una tripletta - 8-4 - e la speranza che torna a riaccendersi. A due minuti dalla finetrova il gol dell'8-5, ma oramai è troppo tardi, i padroni di casa non concedono più nulla e passano il turno.La falsa partenza dei ragazzi della presidentessaè risultata decisiva per indirizzare la partita. Finisce qui dunque il percorso 2024/2025 della Jovis Natio, una stagione intensa e piena di soddisfazioni con la consapevolezza di aver svolto un ottimo lavoro e di aver dato sempre il massimo in campo e anche fuori.