L'Altamura C5 ferma la Jovis Natio, terzo pareggio consecutivo

e Altamura C5 pareggianoal PalaPansini: al vantaggio murgiano, rispondeper il terzo pareggio consecutivo dei biancoverdi: con questo risultato, i giovinazzesi restano sempre a -2 dalla vetta, ad appannaggio di tre squadre Monte Sant'Angelo C5, Soccer Altamura e San Ferdinando C5.Nel diciassettesimo turno del girone A di serie C2, la squadra di, reduce da due pareggi di fila e a secco di vittorie dal 25 gennaio scorso (3-4 sul campo del Lucera), inizia con il piglio giusto, ma subisce il vantaggio degli ospiti: 0-1. I giovinazzesi, però, rispondono subito e trovano la rete dell'1-1 con un fendente da fuori area di. Partita di nuovo in perfetto equilibrio, dopo l'iniziale vantaggio altamurano, e punteggio che non muterà più fino all'intervallo.Al rientro sul parquet di gioco, l'Altamura C5 prova a sfruttare le ripartenze, mentre la Jovis Natio, vogliosa di tornare al successo casalingo, tenta sin da subito la carta del quinto uomo di movimento, senza fortuna, producendo clamorose occasioni da rete, una dopo l'altra, ma non riuscendo a capitalizzarle. Pressing finale a tutto campo per i biancoverdi che mettono in apprensione la retroguardia ospite. Il fortino murgiano, grazie alle parate del proprio portiere, regge: finiscePer il club della presidentessa, come detto, si tratta del terzo pareggio nelle ultime tre gare che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi dei biancoverdi, sempre a -2 dalla vetta. Sabato 22 febbraio, intanto, la Jovis Natio si recherà a Barletta, ospite dell'. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.