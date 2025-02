La Jovis Natio cade a Barletta, l'Eraclio si impone di misura

Poca concentrazione e tanta distrazione, laesce sconfitta dal PalaBorgia di Barletta: 2-1 il risultato per l'. I biancoverdi, in vantaggio con De Palma, subiscono la rimonta dei padroni di casa: per i giovinazzesi, che non vincono da un mese (25 gennaio, blitz a Lucera), si tratta del quarto stop stagionale.Nel diciottesimo turno del girone A di serie C2, gli ospiti passano in vantaggio conappostato sul secondo palo che deve solo spingere in porta l'assist di Pagano. Poi in campo c'è solo l'Eraclio: i locali giocano quasi sempre col quinto di movimento. L'Eraclio fa 1-1, de Biase vuole invertire la rotta provando a sua volta il power play, ma sortisce l'effetto contrario con i barlettani che passano in vantaggio segnando a porta sguarnita il 2-1 prima di rientrare negli spogliatoi.Il reset nell'intervallo non è redditizio e la ripresa è povera di occasioni da una parte e dall'altra. L'Eraclio ha sempre la palla tra i piedi e Pellicani è bravo in paio di occasioni a tenere a galla i suoi, evitando la terza marcatura dei padroni di casa. La Jovis Natio è scarica e quelle poche volte che riesce a conquistare il pallone non riesce ad incidere come vorrebbe. La gara termina con il risultato di 2-1 maturato nel primo tempo: per i biancoverdi si tratta del quarto ko in campionato.Momento no dei ragazzi della presidentessa, tre pari e una sconfitta nelle ultime quattro gare vuol dire vetta lontana 8 punti. Bisogna unirsi e ritrovare le forze per il finale d'anno. L'occasione per il rilancio è già il 1 marzo, quando al PalaPansini arriverà l', fischio d'inizio posticipato alle ore 18.30.