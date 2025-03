Jovis Natio, poker vincente all'Audax Rutigliano: finisce 4-1

Labatte l'Audax Rutiglianograzie alla doppietta die ai gol di. L'ingresso in campo degli atleti è stato anticipato dallo spettacolo ideato in sinergia con l'Aspa don Tonino Bello, con quattro giovani pattinatrici che hanno reso omaggio allaPassando alla cronaca, nel ventesimo turno del girone A di serie C2, la Jovis Natio parte con il piede sbagliato subendo dopo pochi minuti la ripartenza dello 0-1. Uno "schiaffo" che però fa bene alla squadra di de Biase che pareggia col solito bolide di(Agostino), 1-1. I biancoverdi tengono in ostaggio gli ospiti nella loro metà campo e passano in vantaggio conche deve solo spingere in rete l'assist di Prisciandaro. Prima del riposo arriva il 3-1 diNella seconda frazione i giovinazzesi gestiscono bene il possesso sbagliando tanto in fase di finalizzazione. La scossa al match la dà l'arbitro che prima espelle un giocatore dell'Audax e successivamente capitan(entrambe per doppio giallo), ma le due formazioni non sfruttano il vantaggio numerico. Gli ospiti tentano di rientrare in partita giocando la carta del quinto di movimento, la Jovis Natio resiste ed a tempo ormai scaduto fa 4-1 cona porta spalancata.Nelle zone nobili della classifica vincono tutte e i ragazzi della presidentessa Trapani restano al quarto posto a -6 dalla vetta con un occhio alle spalle, uno solo il punto di vantaggio sulla quinta. Il prossimo weekend pausa al campionato e dunque si torna in campo il 23 marzo alle ore 16.00 sull'erba del