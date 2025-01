La Jovis Natio espugna Lucera e si conferma al primo posto in serie C2

Accade tutto (o quasi) nel secondo tempo in quel di Lucera, dove la rimonta dellada 3-0 aconsente ai giovinazzesi di confermarsi al primo posto del girone B del torneo di serie C2, a quota, seppur a pari punti col San Ferdinando C5. Dile reti degli ospiti.Nel quattordicesimo turno, la Jovis Natio parte con il freno a mano tirato: molti gli errori in impostazione e tante le palle perse, da una di queste nasce, infatti, la ripartenza che vale l'1-0 per i locali. Tentano la reazione i biancoverdi, ma gli attacchi sono tutti respinti. La prima frazione termina 1-0. La ripresa sembra avere lo stesso copione del primo, con i locali attenti a sfruttare ogni minimo errore come nel caso del 2-0, seguito, qualche minuto dopo, dalla punizione che vale il 3-0.Mister de Biase inserisce subito il portiere di movimento e conquista un rigore, trasformato da De Palma: 3-1. Continua l'assedio degli ospiti che in pochi minuti accorciano con la girata mancina di(2-3) e finalmente pareggiano conabile a fare passare la palla tra le gambe del portiere, 3-3. La Jovis continua a tenere il quinto e termina la rimonta con un autogol provocato da una palla calciata a centro area da: 3-4 e fischio finale.Una partita che, classifica alla mano, poteva sembrare più agevole per i giovinazzesi che hanno avuto il merito di non uscire dalla gara e cercare la vittoria anche sul passivo di 3-0. La classifica recita primo posto con il, che sarà ospite al PalaPansini sabato 1 febbraio con fischio d'inizio alle ore 16.00.