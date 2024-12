La Jovis Natio chiude il 2024 con una vittoria: 5-2 al Nettuno

Lasaluta il 2024 col nettoinflitto ai biscegliesi del, grazie alla doppietta di capitan De Palma e alle reti die di. Per i biancoverdi, che si confermano secondi, si tratta della settima vittoria stagionale, la quinta di fila: un fine anno super per la squadra giovinazzese.Nel decimo turno del girone A di serie C2, il tecnico de Biase, voglioso di continuare la striscia di successi consecutivi, carica la squadra che risponde presente e domina la prima frazione portandosi sul 2-0 grazie alle reti didi. I giovinazzesi tengono sempre la palla e calano il tris con lo schema da calcio di punizione di, bravo a mettere la palla sotto la traversa. Sul finire di tempo il Nettuno con orgoglio riesce a trovare il varco giusto per il 3-1.Al rientro dagli spogliatoi la Jovis fa 4-1 con, ma compie l'errore di abbassare la guardia. La concentrazione dei giovinazzesi non è più la stessa e subisce la ripartenza che vale il 4-2 facendo rientrare i biscegliesi in gara. Il match scorre sul filo del rasoio con le due compagini che non riescono però ad incidere, negli ultimi minuti il Nettuno prova la carta del quinto di movimento ma a trarne vantaggio è il Giovinazzo trovando il 5-2 finale a porta sguarnita col gol diSalgono dunque a cinque le vittorie consecutive in campionato della squadra della presidentessae, complice il pareggio tra Eraclio e Monte Sant'Angelo, si porta adalla vetta occupata dai montanari con il duello al vertice in programma al rientro dalla sosta natalizia, sabato 4 gennaio, fuori casa, alle ore 16.00.