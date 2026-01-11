Tifosi AFP Giovinazzo
L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy

In Svizzera, scortati da tanti tifosi, i biancoverdi vincono 6-4 contro il Pully RHC

Giovinazzo - domenica 11 gennaio 2026
Il WSE Trophy, giunto alla fase dei quarti di finale, vede la gara d'andata tra il Pully RHC e l'AFP Giovinazzo finire sul tabellone con il risultato di 4-6. A spingere alla vittoria i biancoverdi, circa una sessantina di tifosi entusiasti, e poi festanti, giunti fin nella località alle porte di Losanna, nell'imbiancato Canton Vaud.

Nel suo nuovo debutto in Europa come allenatore dell'AFP, Pino Marzella schiera nello starting five Bovo, alla sua prima partita tra i pali del Giovinazzo, e i soliti Amato, Clavel, Cardoso e Mura. Ad appena 5" dal fischio di inizio, passaggio filtrante di Amato per Cardoso, che subito vede Mura sotto porta, pronto a segnare di prima. Al 9' la difesa pugliese recupera palla, Cardoso parte dalla propria metà campo, si accentra e da distanza considerevole fa decollare un tiro che gonfia la rete per il raddoppio. Al 14' un tiro potente dei padroni di casa viene respinto da Bovo ma Jimenez, con grande opportunismo, segna in tap-in. Al 23' Cardoso dalla destra mette al centro una palla aerea che Mezzina gira in rete. Passano pochi secondi e Garcia Campos tira sicuro da centrocampo, sulla traiettoria c'è Da Costa Vieira che devia in porta. Si torna negli spogliatoi con un parziale di 2-3.

Al 4' Clavel da fuori area verticalizza e Mura va in gol. In meno di un minuto Mura va ancora a segno, questa volta su assist di Cardoso. Il gioco riprende e Pintado Almiral sotto rete raccoglie e mette dentro la pallina passata dalla destra. Mezzo minuto dopo, diagonale di Clavel, Mura si allunga e il suo tiro finisce sotto l'incrocio dei pali opposto. Al 9' i direttori di gara vedono un fallo della difesa ospite e Pintado Almiral dal dischetto fa passare la pallina sotto il corpo di Bovo. Al 23' altro fallo sanzionato con un rigore ma questa volta Bovo si prende la rivincita su Pintado Almiral.

Alla Salle Arnold Reymond di Pully finisce 6-4 per l'AFP Giovinazzo, con Mura protagonista con un poker. I biancoverdi sembrano poter controllare la gara ma in diverse fasi gli elvetici riprendono fiducia e cercano di riprendere Amato e compagni. Gli uomini di Pino Marzella si aggiudicano il primo atto dei quarti di finale e fanno un passo in avanti verso la conquista della final four, rendendo la trasferta memorabile ai tanti tifosi partiti da Giovinazzo. Il ritorno sarà tra due settimane e il PalaPansini, c'è da giurarlo, sarà una bolgia.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
