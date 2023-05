L’AFP Giovinazzo vince e aspetta per far festa

Un impegno sulla carta abbordabile può nascondere qualche insidia di troppo. Ieri sera l'ha fatto visita allaterzultima in classifica e, vincendo 1-3, ha portato a casa un match poco tranquillo.Che la tenuta nervosa sia importante in questa gara lo si capisce sin da subito, quando nei primi minuti sono solo i falli a finire sul referto arbitrale. Al 5' ci pensa poi Mura a sbloccare il risultato. Al 7' viene assegnato un rigore che Giuseppe Giudice sbaglia. Sabetta si prende un cartellino blu ma Santeramo non mette a frutto il tiro diretto, proprio come Esposito pochi minuti dopo.Il clima, già abbastanza rovente, esplode al 10'. A far da innesco il cartellino blu per Mura; le due panchine iniziano a discutere finché il tecnico dei campani, in passato anche allenatore AFP, non raggiunge il suo collegaper un confronto a stretto contatto. L'arbitro Hyde ritiene si sia superato il limite e sventola unsenza andar troppo per il sottile.L'effetto sperato non si raggiunge e anzi la discussione tra i due staff si fa più veemente, con una interruzione del gioco di diversi minuti. Si riprende con l'errore su tiro diretto di Giorgio Giudice. Al 21' segnae il primo tempo termina 0-2.Bisogna attendere il 13' per vedere il primo gol della seconda frazione e porta la firma di, autore di una tripletta. Intanto ancora falli, a fine gara se ne conteranno 9 per il Salerno e 8 per gli ospiti, un errore dal dischetto di Esposito, e la rete diper l'Con questa vittoria, senza dubbio più faticosa del previsto, l'AFP Giovinazzo si porta a, impegnato questa sera a Follonica e costretto alla vittoria per impedire ai biancoverdi di festeggiare la promozione in A1 con due giornate d'anticipo.Se il Castiglione dovesse ottenere i 3 punti, tutto è rimandato a sabato prossimo, quandosenza badare alle altre piste.