L’AFP Giovinazzo torna sconfitta ma immeritatamente

A meno di 24 ore dalla gara vittoriosa contro l'ASH Viareggio, l'è tornata in pista per il recupero della 12^ giornata, ancora in trasferta ma questa volta in Liguria. A Sarzana però non è riuscito il bis enonostante i biancoverdi non meritassero la sconfitta.Al Vecchio Mercato èad aprire le marcature trovando una deviazione avversaria mapareggia dopo poco.porta in vantaggio i pugliesi, poi con altre due deviazioni i rossoblu segnano con. Il primo tempo si chiude con un cartellino blu per Paolo Colamaria e con l'errore su tiro diretto di Pistelli.Al rientro dagli spogliatoiindovina l'angolo egli risponde finalizzando una triangolazione di prima. Al 5' segna, i biancoverdi creano occasioni fino al gol di. A referto finiscono un cartellino blu per Mezzina e un tiro diretto fallito da Cardella. Al 21' riallungano i liguri con, prima che Bavaro finisca fuori con un cartellino blu e che Pistelli sbagli il tiro diretto. Gli ospiti non mollano e proprio allo scadere trovano conil gol del 6-5 finale.L'torna dalla lunga trasferta con il rammarico di aver fallito una ghiotta occasione per continuare a recuperare punti ma con la consapevolezza di aver trovato una nuova quadra e la giusta tenacia per non mollare e giocarsela sempre fino in fondo.