L’AFP Giovinazzo termina imbattuta

Chiusura in bellezza per l'che nell'ultima giornata del campionato di A2, pur essendo ancora in festa per la promozione raggiunta, vince in trasfertacontro l'Partita generosa di gol quella disputata al Pala Terzi, aperta da una rete didopo ben 12' di gioco infruttuoso. Immediata arriva la risposta diche al 15' consente anche il sorpasso degli ospiti. C'è un cartellino blu per Rispogliati ma l'attaccante argentino non ne approfitta su tiro diretto. Ci pensaad incrementare il vantaggio biancoverde ma al 19'accorcia le distanze. Passa un solo minuto eristabilisce il pari, poisegna per il momentaneo 4-3 proprio allo scadere del primo tempo.La ripresa si apre con il gol di. L'AFP commette il decimo fallo esfrutta il tiro diretto per portare ancora una volta avanti i liguri. Allo stesso Tognacca non va dentro un altro tiro diretto e la squadra ospite torna a farsi valere. Al 9' pareggia, al 14' ci pensaa consentire il sorpasso. L'arbitro Vischio concede un rigore chesfrutta al meglio ma sempre al 19' va a segno. Al 21' la rete del nuovo momentaneo pareggio diriapre i giochi, anche perché Santeramo sbaglia un tiro diretto. Al 23' però ci pensa il solitoa calare il poker e a chiudere l'incontro sulCon la, seppur sofferta in una gara dai tanti gol e capovolgimenti di fronte, l'AFP Giovinazzo chiude il campionato di A2 con, a +8 sul Castiglione ieri sconfitto, ma soprattutto conBen, a fronte di 57 subite come seconda miglior difesa, di cuiche chiude dietro a Buralli in classifica marcatori per un solo gol. Alle spalle di Mura, Santeramo con 28 reti, seguito da Colamaria con 12, Mezzina 6, Depalma 5, Turturro 4 e De Bari e Dilillo 3.Questi i numeri di una stagione straordinaria che segna il ritorno in massima serie dopo 5 anni e, di conseguenza, il contagio collettivo della "febbre del sabato sera" di cui tanto si sentiva la mancanza qui a Giovinazzo.