L’AFP Giovinazzo si arrende alla capolista Viareggio

Affrontare chi detiene il primato in classifica, per chi dal vertice è invece lontano, è sempre una sfida che ha quasi dell'impossibile. Ieri sera, nella 19^ giornata di campionato di serie A2, il pronostico non è stato sovvertito eLa gara comincia subito in salita: dopo solo un minuto gli ospiti passano in vantaggio cone tra il 7' e il 9' vanno a segno anche con. Al 20' la rete della bandiera firmata daAl 7' della ripresa è ancoraad andare in gol, poi si registra un cartellino blu per D'Avanzo enon sbaglia il tiro diretto. Non fa lo stesso Dagostino che non riesce ad approfittare di un rigore concesso. L'atto conclusivo è la rete dia 5' dal fischio finale.Ad influire sicuramente sull'atteggiamento dei padroni di casa, che con i troppi errori difensivi hanno spalancato la porta agli avversari, le tante assenze e i pochi allenamenti: i ragazzi di Dino Camporeale infatti son tornati ad indossare i pattini solo mercoledì dopo una quarantena preventiva e per questo avrebbero voluto rinviare la gara, non trovando l'appoggio dei bianconeri.Al PalaPansini finisce 1-6, con lain campionato per l'AFP Giovinazzo che così resta al, in coabitazione con Hockey Prato 54 e Rotellistica Camaiore, a quota 12 punti.