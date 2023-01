L’AFP Giovinazzo riaddrizza la gara e vince la prima

Il derby del sud colse l'è aggiudicato l'. Al PalaPansini i padroni di casa sono riusciti ad imporsisui lucani vincendo così la prima partita in calendario del campionato di A2, eccezionalmente cominciato a gennaio. Non sono però mancate le difficoltà.Mister Marzella schiera dal primo minuto Ottavio Dangelico, il capitano, tra i pali, gli ultimi arrivati Santeramo e Amendolagine, i confermati Colamaria e Mura. Gli ospiti passano in vantaggio al 4' consu tiro deviato dalla difesa. Poco dopo Bugatti atterra Mura e guadagna un cartellino blu, nel tiro direttosi avvicina al portiere e fa passare la pallina sotto il suo corpo. Al 14'gira dietro la porta e trova il modo per infilare in rete tra Dangelico e il palo; deve poi uscire dal campo per ricorrere alle cure sanitarie dopo uno scontro di gioco che gli procura un taglio sul viso con copiosa perdita di sangue.All'8 della ripresa allunga il Matera ancora cone finalmente suona la sveglia in casa AFP:sporca sotto porta un tiro dalla distanza die al 10' è lo stesso materano a riprovarci da fuori e a non trovare ostacoli lungo la traiettoria disegnata. Il pari galvanizza i biancoverdi etrova il sorpasso con un ulteriore tiro da lontano, telefonato ma efficace visto che El Haouzi, che verrà anche salvato dal palo e dalla traversa, dimostra di essere in palese difficoltà nel vedere e controllare le conclusioni non ravvicinate. Al 18' arriva il sigillo:, senza foga, percorre tutta la pista con la pallina attaccata alla stecca e mette a sedere il portiere avversario per il 5-3 finale.L'riesce quindi a riaddrizzare una gara partita male, senza idee e convinzione e con troppi sprechi a fine azione. La sterzata a 16' dalla sirena e il calo della retroguardia avversaria consentono ai biancoverdi di salvare la serata e di salutare nel migliore dei modi il pubblico di casa accorso per la gara inaugurale del torneo e dell'anno. Sabato prossima a Camaiore servirà certamente qualche altra soluzione.