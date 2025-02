L'AFP Giovinazzo prova a sfatare il tabù casalingo

I biancoverdi si sono riscattati una settimana fa battendo 6-5 il Montebello dopo le due sconfitte consecutive casalinghe contro Lodi e Bassano. Nel turno di squalifica di Colamaria, Clavel è stato autore di una tripletta che gli ha permesso di conquistare un posto nel best five di giornata. Con la sesta vittoria, l'AFP ha agganciato il Grosseto a 22 punti ed è entrata per la prima volta tra le prime 8. Per continuare a sognare i playoff però servono punti e la squadra allenata da Angelo Depalma non vince al PalaPansini dal 7 dicembre, ovvero dieci giornate fa.



Il Follonica Hockey è invece saldamente nel gruppo di chi disputerà la final eight ed attualmente occupa la quinta posizione. Nettissimo l'ultimo successo degli azzurri contro il Novara, battuto 9-1 con le triplette di Banini e di Marco Pagnini, inserito anch'egli nel miglior quintetto. I toscani però, che all'andata vinsero 4-1, vorranno provare ad interrompere il digiuno di successi fuoricasa che dura da inizio gennaio.

Nuovo test delicato per l'AFP Giovinazzo, che questa sera ospiterà il Follonica Hockey per la 20esima giornata di campionato di serie A1.