L'AFP Giovinazzo perde 5-2 a Bassano del Grappa

Seconda trasferta consecutiva con sconfitta per l'che ieri pomeriggio ha subito unnel posticipo della quinta giornata del campionato di serie A1.La sfida al Pala UBroker parte subito in salita per l'AFP che dopo appena un minuto è già in svantaggio per la rete di. All'8' Amato rimedia un cartellino blu ma il tiro diretto di Riba non va a segno. Al 16' i padroni di casa raddoppiano conma dopo una manciata di secondi accorcia le distanze, il giovane argentino tornato al gol dopo tre gare a secco. Al 20' secondo cartellino blu per Amato con tiro diretto sprecato da Tamborindegui. La prima frazione di gioco si chiude con la rete diesattamente allo scadere dei 25', certamente un brutto colpo per l'umore biancoverde.Al 6' della ripresa c'è il decimo fallo giovinazzese e questa volta il tiro diretto difinisce alle spalle dell'ex Veludo. Al 14' gli arbitri Rondina e Nicoletti fischiano un rigore per l'AFP che, altro attesissimo ex della gara, si incarica di battere riuscendo a beffare Verona. Al 22' la terza rete diche fissa ilI giallorossi allenati da Alessandro Bertolucci trovano così la seconda vittoria che consente loro di inseguire quella concretezza e quella continuità ricercata e di collocarsi subito alle spalle del quartetto di testa.La terza sconfitta, per la verità non sorprendente vista la differenza dei valori, fa invece scivolare i biancoverdi al. Il tempo per leccarsi le ferite però non c'è perché mercoledì si torna in pista e questa volta sarà fondamentale vincere la sfida diretta contro il Montebello.