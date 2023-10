L’AFP Giovinazzo lotta ma non basta

Partita molto combattuta quella di ieri sera traper la quarta giornata di serie A1. Il risultato finale di, infatti, non può bastare per raccontare davvero quello che è accaduto tra le due compagini.Marzella schiera dall'inizio Dangelico, De Bari, Colamaria, Le Berre e Clavel. Dall'altra parte una lista di giocatori di grande esperienza allenata da Alessandro Bertolucci. I primi a passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa conal 6', ma in realtà i primi 16 minuti sono caratterizzati da una serie di falli commessi da entrambe le parti. Pareggiama le reti die difrenano il possibile entusiasmo biancoverde. Al 20' Galbas Pedrol guadagna un cartellino blu manon sfrutta il tiro diretto; si rifà un minuto dopo accorciando sul 3-2 col quale le squadre vanno al riposo.La ripresa comincia con l'immediato cartellino blu per Colamaria, conche capitalizza il tiro diretto che ne consegue.non perde tempo e va in gol, prontamente gli risponde. Lo spagnolo guadagna poi un cartellino blu e al 6' èa far suo il tiro diretto. Segna anchema ci pensa semprea tenere la sua squadra incollata ai versiliesi. Gli arbitri Righetti e Moretti sventolano un altro cartellino blu, questa volta a Dilillo, senza che Ambrosio sfrutti il tiro diretto. Al 12' va a segno anchee Mura commette il decimo fallo senza che Compagno ne approfitti. Come se non bastasse c'è un doppio blu per Mura e Colamaria, con rete disu rigore. Sfumano le speranze dell'AFP che crolla sotto i colpi die poia pochi secondi dalla fine, su tiro diretto per l'ennesimo cartellino blu a Mura.Termina quindi 11-5 una gara molto movimentata, sia per numero di gol sia per numero di falli, puniti con. I tifosi giovinazzesi ci avevano sperato, poi è uscito il Forte dei Marmi che è una delle favorite per lo scudetto. All'AFP restano 0 punti ma la fiducia per un progressivo miglioramento.