L’AFP Giovinazzo fa visita all’esperto Forte dei Marmi

Quarta giornata per il campionato di serie A1 di hockey su pista. Al PalaForte, fischio di inizio alle ore 20.45, l'farà visita allaI biancoverdi occupano ancora l'ultimo posto in classifica con 0 punti, frutto dei 22 gol subiti a fronte degli appena 4 segnati. Nelle 3 sconfitte incassate si è visto comunque un progressivo miglioramento. Sabato scorso nel 2-4 contro l'Ubroken Bassano si è vista sicuramente una difesa più attenta che ha costretto gli avversari a cercare perlopiù dalla distanza il modo per gonfiare la rete. Sul fronte dell'attacco invece, all'iniziale difficoltà di arrivare a tu per tu con il portiere si è sostituito un mix di imprecisione, sufficienza, egoismo e ricerca di giocate velleitarie che di certo non avrà fatto felice il tecnico Pino Marzella.I toscani, vice campioni d'Italia lo scorso anno, non hanno ancora perso e si candidano a vivere un'altra grandiosa stagione al vertice. I rossoblu, allenati da Alessandro Bertolucci, sono un concentrato di qualità ed esperienza declinate nei nomi, tra gli altri, di Riccardo Gnata, Elia Cinquini, Francesco Compagno, Ipinazar, Galbas Pedrol, Enric Torner, Federico Ambrosio e l'eterno Pedro Gil.Per i giovani dell'AFP, che invece sono alla prima esperienza nella massima serie, si prospetta una serata non certo facile