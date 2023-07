L’AFP Giovinazzo e Angelo Depalma si separano

La stagione sportiva dell'comincerà tra un mese, con i primi allenamenti in vista dell'inizio del campionato previsto per il 7 ottobre con la gara casalinga contro il GSH Trissino.In casa biancoverde si registra però già una notizia che fa rumore:non farà parte della compagine che si giocherà la permanenza nella serie A1 appena raggiunta.«La decisione di separare le nostre strade – ci ha rassicurato l'ex capitano ed ex giocatore-allenatore - è stata presa di comune accordo con la società. L'AFP ha dei programmi in cui sarebbe stato difficile inserirmi e d'altronde, a 44 anni, l'impegno di disputare un campionato di massima serie sarebbe per me troppo oneroso».Lascia quindi la maglia della sua città indossata a più riprese dal 1996 al 1998, dal 2000 al 2002, dal 2004 al 2018, oltre che nell'ultima stagione. Nella storia vissuta assieme, due promozioni in A1, un terzo posto nel campionato principale e tre Coppa Cers terminate ai quarti di finale.«Sono orgoglioso di aver contribuito anche alla più recente impresa dell'AFP Giovinazzo e al ritorno in A... e questo si aggiunge al resto – è il suo pensiero affidato ai social -. Svesto i miei colori ringraziando la società, il mister e i compagni di squadra e augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni».Si defila ma non si ritira, farà alcune valutazioni. Certo non esclude il ritorno a casa prima o poi, tanto che aggiunge «alla prossima volta biancoverde».