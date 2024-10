L'AFP Giovinazzo cerca la prima vittoria

Powered by

I biancoverdi hanno pareggiato all'esordio contro il Grosseto, facendosi raggiungere in una gara che sembrava essere sotto controllo. Domenica scorsa invece hanno dovuto arrendersi al Forte dei Marmi, vittorioso per 6-1. Nulla di preoccupante perché siamo solo ad inizio campionato, ma è arrivato il momento di conquistare il primo successo.

Il Novara è caduto anch'esso sotto i colpi del Forte dei Marmi ma ha saltato la gara della seconda giornata, dovrà recuperarla mercoledì. I piemontesi, neopromossi in massima serie dopo aver vinto il girone di A2, sono ripartiti da Brusa, Maniero, Ortiz e Bernardelli, con gli innesti degli argentini Granados, Vega e Menendez e di altri giovanissimi.

Il team condotto dal catalano Sergi Punset, ex Bassano e Breganze, ha come obiettivo stagionale la permanenza in A1. La squadra allenata da Marzella vorrebbe invece regalarsi una salvezza tranquilla dopo lo spavento dello scorso anno.

La sfida di questa sera si preannuncia quindi molto combattuta.

Secondo sabato di hockey al PalaPansini che questa sera, alle ore 20.00, vedrà fronteggiarsi l'AFP Giovinazzo e l'Azzurra Hockey Novara.