Jovis Natio, vittoria a Monte Sant'Angelo e vetta in classifica

Lasi prende la vetta! Nello scontro diretto col Monte Sant'Angelo, dopo una gara al cardiopalma, la doppietta die il gol di(2-3 il finale) regalano ail primato. «Ora arriva la parte difficile - le sue dichiarazioni a fine partita -. Vogliamo far capire che non siamo lassù per caso».Per il match di cartello dell'undicesima giornata del girone A di serie C2 al Palazzetto dello Sport di Monte Sant'Angelo, la Jovis parte fortissimo e a metà tempo è già avanti 0-2 grazie alle marcature di. Come spesso accade, però, dopo il vantaggio i giovinazzesi tirano il freno a mano e i locali, da grande squadra, ne approfittano riuscendo a pareggiare la partita con due grandi conclusioni da fuori area del capocannoniere Ortuso. Si va al riposo sul 2-2.La seconda frazione di gioco regala agli annali una sfida stupenda, ricca di occasioni e continui ribaltamenti. La svolta arriva al 10' con la conclusione di Murolo (Agostino) che porta in vantaggio la Jovis Natio: 2-3. A questo punto salgono in cattedra i due estremi difensori, protagonisti di interventi super che negano altre reti. Negli ultimi minuti i locali giocano col quinto di movimento, maè in giornata di grazia e blinda il risultato. Al triplice fischio è festa biancoverde!Una grande prova dei ragazzi della presidentessache hanno avuto il merito di crederci e cercare la vittoria per tutta la gara giocando a ritmi altissimi. Si torna in campo sabato 11 gennaio alle ore 16.00 per la prima di ritorno sul rettangolo dellaseconda in classifica ad un punto dai giovinazzesi.