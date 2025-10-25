Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato

Un cocktail di emozioni per un roboante pareggio esterno, il primo della stagione. Doppietta di Dibenedetto, biancoverdi terzi

Giovinazzo - sabato 25 ottobre 2025 15.47
Un indomito Defender Giovinazzo C5 pareggia 4-4 contro il Soverato Futsal e conquista il secondo risultato utile consecutivo e il primo pareggio stagionale: adesso il club di Carlucci è terzo, a quota 10 punti, in attesa delle altre quattro gare in programma sabato pomeriggio.

Partita divertente quella disputata dai biancoverdi in Calabria, in uno dei tre anticipi del quinto turno del girone B di serie A2 Elite: in vantaggio 3-4 all'intervallo con la doppietta di Dibenedetto, gli ospiti si sono fatti raggiungere nel corso della ripresa, anche se la partita ha preso un'altra direzione dopo l'uscita per infortunio di uno sfortunato Divanei.

Al PalaSant'Andrea di Apostolo dello Ionio, Menini si presenta con La Notte, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Fanfulla, mentre l'ex biancoverde Juninho, nelle vesti di allenatore-giocatore, scende in campo assieme a Scerbo, Ronaldo, Monterosso e Piccioni.

L'inizio è brillante con il primo gol messo a segno da Dibenedetto dopo un calcio d'angolo battuto da Divanei al 2' (0-1), mentre il raddoppio giunge un minuto dopo con Fanfulla, con la complicità del portiere e del palo, per lo 0-2.

Il Soverato, però, reagisce con Ronaldo al 6' per l'1-2, Menini rischia Dibenedetto power play, ma ne approfitta Scigliano per catturare palla e partire in contropiede per il 2-2 all'11'. I padroni di casa ribaltano il banco al 12', quando Ronaldo con un pallonetto confeziona il 3-2. La parità è ristabilita da un autogol di Monterosso in ripiegamento ed è 3-3 al 15'.

Al 17' Fanfulla colpisce il palo, ma ci pensa Dibenedetto, al 17', a inserire la sua firma tra i marcatori di giornata per il 3-4, risultato che non cambierà più fino al riposo. La seconda frazione di gara, con l'uscita di Divanei per infortunio, fa salire in cattedra il Soverato che rischia il tutto per tutto, ma la pressione è sterile sino al 12' quando per un fallo di mano in area gli arbitri indicano il penalty: dal dischetto, però, Ronaldo si fa ipnotizzare da La Notte.

Il goal ricercato dai calabresi si materializza comunque al 13' con un'autorete questa volta di Palumbo, 4-4. L'ultimo sussulto lo fornisce Tanke che dalla sua area trova Monterosso a salvare la sua porta. Pari e patta.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
25 ottobre 2025 Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
25 ottobre 2025 AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
Altri contenuti a tema
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Calabria. Palumbo: «Giocheremo sempre con tanta intensità»
Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara Le doppiette di Difonzo e Nunes Tanke e le reti di Palumbo e Dibenedetto nel rotondo successo finale
Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara» La ricetta del capitano biancoverde al debutto casalingo dopo Benevento: «Loro ben attrezzati per la categoria»
Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento La squadra di Menini convince, ma non vince: i padroni di casa si impongono 3-1. Di Dibenedetto il gol degli ospiti
Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Defender Giovinazzo C5 di venerdì. Tanke: «Benevento tra le favorite» Le parole del pivot biancoverde alla vigilia della sfida in Campania: «Sarà una partita difficile, ma sono fiducioso»
È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia È un Defender Giovinazzo da 10 e lode, battuto il Mascalucia Tripletta di Palumbo e doppiette di Nunes Tanke e Dibenedetto nel 10-3 finale. Seconda vittoria consecutiva
Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo» Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo» Il team manager dei biancoverdi presenta la sfida interna con il Mascalucia e chiama i tifosi al PalaPansini: «Vi aspettiamo»
Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria Defender Giovinazzo C5, che botto! Vince all'esordio con l'Itria La squadra di Menini (anche lui a segno nel 2-4 finale) espugna Fasano. Doppietta di Nunes Tanke
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
24 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
24 ottobre 2025 ”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
24 ottobre 2025 Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
Aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori: ecco come partecipare
24 ottobre 2025 Aggiornamento albo presidenti seggio e scrutatori: ecco come partecipare
Pesca ricci di mare, arrivano aiuti per operatori subacquei
24 ottobre 2025 Pesca ricci di mare, arrivano aiuti per operatori subacquei
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.