Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
Un cocktail di emozioni per un roboante pareggio esterno, il primo della stagione. Doppietta di Dibenedetto, biancoverdi terzi
Giovinazzo - sabato 25 ottobre 2025 15.47
Un indomito Defender Giovinazzo C5 pareggia 4-4 contro il Soverato Futsal e conquista il secondo risultato utile consecutivo e il primo pareggio stagionale: adesso il club di Carlucci è terzo, a quota 10 punti, in attesa delle altre quattro gare in programma sabato pomeriggio.
Partita divertente quella disputata dai biancoverdi in Calabria, in uno dei tre anticipi del quinto turno del girone B di serie A2 Elite: in vantaggio 3-4 all'intervallo con la doppietta di Dibenedetto, gli ospiti si sono fatti raggiungere nel corso della ripresa, anche se la partita ha preso un'altra direzione dopo l'uscita per infortunio di uno sfortunato Divanei.
Al PalaSant'Andrea di Apostolo dello Ionio, Menini si presenta con La Notte, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Fanfulla, mentre l'ex biancoverde Juninho, nelle vesti di allenatore-giocatore, scende in campo assieme a Scerbo, Ronaldo, Monterosso e Piccioni.
L'inizio è brillante con il primo gol messo a segno da Dibenedetto dopo un calcio d'angolo battuto da Divanei al 2' (0-1), mentre il raddoppio giunge un minuto dopo con Fanfulla, con la complicità del portiere e del palo, per lo 0-2.
Il Soverato, però, reagisce con Ronaldo al 6' per l'1-2, Menini rischia Dibenedetto power play, ma ne approfitta Scigliano per catturare palla e partire in contropiede per il 2-2 all'11'. I padroni di casa ribaltano il banco al 12', quando Ronaldo con un pallonetto confeziona il 3-2. La parità è ristabilita da un autogol di Monterosso in ripiegamento ed è 3-3 al 15'.
Al 17' Fanfulla colpisce il palo, ma ci pensa Dibenedetto, al 17', a inserire la sua firma tra i marcatori di giornata per il 3-4, risultato che non cambierà più fino al riposo. La seconda frazione di gara, con l'uscita di Divanei per infortunio, fa salire in cattedra il Soverato che rischia il tutto per tutto, ma la pressione è sterile sino al 12' quando per un fallo di mano in area gli arbitri indicano il penalty: dal dischetto, però, Ronaldo si fa ipnotizzare da La Notte.
Il goal ricercato dai calabresi si materializza comunque al 13' con un'autorete questa volta di Palumbo, 4-4. L'ultimo sussulto lo fornisce Tanke che dalla sua area trova Monterosso a salvare la sua porta. Pari e patta.
Partita divertente quella disputata dai biancoverdi in Calabria, in uno dei tre anticipi del quinto turno del girone B di serie A2 Elite: in vantaggio 3-4 all'intervallo con la doppietta di Dibenedetto, gli ospiti si sono fatti raggiungere nel corso della ripresa, anche se la partita ha preso un'altra direzione dopo l'uscita per infortunio di uno sfortunato Divanei.
Al PalaSant'Andrea di Apostolo dello Ionio, Menini si presenta con La Notte, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Fanfulla, mentre l'ex biancoverde Juninho, nelle vesti di allenatore-giocatore, scende in campo assieme a Scerbo, Ronaldo, Monterosso e Piccioni.
L'inizio è brillante con il primo gol messo a segno da Dibenedetto dopo un calcio d'angolo battuto da Divanei al 2' (0-1), mentre il raddoppio giunge un minuto dopo con Fanfulla, con la complicità del portiere e del palo, per lo 0-2.
Il Soverato, però, reagisce con Ronaldo al 6' per l'1-2, Menini rischia Dibenedetto power play, ma ne approfitta Scigliano per catturare palla e partire in contropiede per il 2-2 all'11'. I padroni di casa ribaltano il banco al 12', quando Ronaldo con un pallonetto confeziona il 3-2. La parità è ristabilita da un autogol di Monterosso in ripiegamento ed è 3-3 al 15'.
Al 17' Fanfulla colpisce il palo, ma ci pensa Dibenedetto, al 17', a inserire la sua firma tra i marcatori di giornata per il 3-4, risultato che non cambierà più fino al riposo. La seconda frazione di gara, con l'uscita di Divanei per infortunio, fa salire in cattedra il Soverato che rischia il tutto per tutto, ma la pressione è sterile sino al 12' quando per un fallo di mano in area gli arbitri indicano il penalty: dal dischetto, però, Ronaldo si fa ipnotizzare da La Notte.
Il goal ricercato dai calabresi si materializza comunque al 13' con un'autorete questa volta di Palumbo, 4-4. L'ultimo sussulto lo fornisce Tanke che dalla sua area trova Monterosso a salvare la sua porta. Pari e patta.