Impegno pomeridiano per l’AFP Giovinazzo

Torna in pista l'AFP Giovinazzo e lo fa in un turno non solo infrasettimanale ma anche pomeridiano. Oggi, alle ore 18.00, al PalaPansini arriva l'Hockey Roller Club Monza per l'8° giornata del campionato di A1 di hockey su pista.L'ultima gara dei biancoverdi risale a 11 giorni fa, quando a prevalere fu il Sarzana. Il risultato finale fu di 3-2 per i liguri, con gol decisivo dell'ex Domenico Illuzzi. Per l'AFP l'ennesima occasione sprecata per portare a casa i primi punti, in questo novembre in cui la differenza reti nelle sconfitte si è quantomeno ridotta a un paio di marcature al massimo. Nell'insieme pesano come un macigno i 52 gol subiti finora da quella che inesorabilmente è la peggior difesa della massima serie. Oggi non potrà sedere in panchina mister Marzella che sta scontando le due giornate di squalifica dopo le proteste nel post gara contro il Follonica.L'avversario di questa sera sarà l'Hockey Roller Club Monza allenato dall'ex campione giovinazzese Tommaso Colamaria. I brianzoli sono anch'essi a caccia di punti preziosi: l'unica vittoria risale alla gara inaugurale contro il Vercelli, poi due pareggi e quattro sconfitte. I rosso-bianco-azzurri sono reduci da una tre giorni di coppe europee vissuta tra luci ed ombre, con protagonisti i giovani Borgonovo, Uva e Gariboldi, ma si sono qualificati agli ottavi di finale della WSE Cup, l'ex Coppa Cers. Nel frattempo dovranno rituffarsi sul campionato per tirarsi fuori dal fondo della classifica.Ci si aspetta dunque una combattuta sfida salvezza che i padroni di casa hanno il dovere di provare a far loro.