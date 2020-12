Illuzzi stasera arbitra Virtus Entella-Pordenone

La sfida tra Virtus Entella e Pordenone, valida per la 13ª giornata di andata del campionato di Serie B 2020/21, sarà arbitrata dal giovinazzeseLa gara è in programma allo Stadio "Aldo Gastaldi" alle ore 19.00 di questa sera, 18 dicembre, ed è il primo anticipo di questo weekend in cadetteria. Alle 21.00 è infatti in programma il big-match tra Frosinone e Salernitana.Illuzzi sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Modena e Daisuke Emanuele Yoshikawa, di origine giapponese, cresciuto nella sezione AIA di Roma 1. Quarto uomo sarà Matteo Gariglio di Pinerolo.Per l'arbitro di Giovinazzo si tratta della quinta uscita stagionale in B, l'ultima delle quali risale ad un altro anticipo, quello del 4 dicembre scorso trafinito 0-2.Nei quattro match diretti in cadetteria in questa anomala stagione da Illuzzi, il segno 1 non è mai uscito: tre i pareggi, infatti, ed una la vittoria della squadra ospite. Sin qui Illuzzi ha dispensatoma non ha mai espulso alcun giocatore. Sono 2 i rigori concessi.La Virtus Entella arriva alla partita di questa sera con quattro sconfitte sul groppone nelle ultime quattro e con soli 5 punti ed un ultimo posto in classifica. Sulla sua panchina siede l'ex allenatore del Bari,L'ambizioso Pordenone è invece per il momento a metà classifica, dodicesimo con 14 punti ed è reduce dal pareggio interno (a Lignano Sabbiadoro) infrasettimanale contro il Brescia. Entrambe hanno bisogno dei tre punti per migliorare le rispettive situazioni e per Illuzzi non sarà un match semplice.