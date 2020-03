Illuzzi quarto uomo in Virtus Entella - Ascoli

torna a ricoprire il ruolo da quarto uomo e lo farà questo pomeriggio, 8 marzo, a Chiavari, dove andrà in scena il match tra la. La gara è valevole per la nona giornata del campionato di serie B.L'arbitro di Giovinazzo coadiuverà da bordo campo, direttore di gara di Sala Consilina. Gli assistenti saranno Gamal Mokthar di Lecco e Damiano Margani di Latina.Illuzzi aveva arbitrato per l'ultima volta un match della cadetteria lo scorso mercoledì, quando aveva diretto Pordenone-Juve Stabia 2-1. Per lui, sin qui, 11 apparizioni stagionali da primo arbitro, tutte in serie B.Si tratta di partite che si svolgono in condizioni particolari, senza pubblico per via dell'emergenza legata al Coronavirus. L'auspicio è che atleti, arbitri e dirigenti possano tornare ad avere intorno la giusta cornice festante.