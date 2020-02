Illuzzi quarto uomo in Torino-Parma

torna in una sestina di serie A. Lo farà questo pomeriggio inmatch valido per il sesto turno di ritorno del massimo campionato, con fischio d'inizio previsto allo stadio Olimpico-Grande Torino alle ore 15.00.A dirigere la contesa sarà Rosario Abisso, mentre Peretti e Caliari sarà la coppia di assistenti. Al VAR ci sarà l'esperto Paolo Valeri, affiancato da Giorgio Schenone.è stato ripetutamente quarto uomo in serie A nella scorsa stagione ed anche in quella in corso, quando ha incrociato gli emiliani il 1° dicembre, nel match disputato al "Tardini" contro il Milan.Il Torino invece è nel destino dell'arbitro di Giovinazzo, che ha esordito nella massima categoria dirigendo il 20 maggio 2018 la sfida tra granata e Genoa disputato a "Marassi".