Illuzzi quarto uomo in Genoa-Torino. Ma non si gioca

era stato designato quarto uomo nel match tra, gara valevole per la terza giornata d'andata di serie A ed in programma a Marassi alle ore 18.00.Ma il Covid ha decimato la compagine ligure, con ben 19 casi di positività, 15 dei quali hanno riguardato calciatori. E quindi, per il regolamento UEFA la partita non sarà disputata. Sarebbe stata una giornata in qualche misura speciale per l'arbitro di Giovinazzo, che nella sua carriera ha sin qui diretto un solo confronto di A: era proprio una sfida tra grifoni e granata del 20 maggio 2018. Illuzzi avrebbe coadiuvato da bordo campo il padovanoIl regolamento internazionale è stato quindi applicato per la prima volta nel nostro campionato: una squadra che non dovesse disporre di almeno 13 calciatori utili a scendere in campo, compreso un portiere, potrà chiedere un rinvio. In Italia la regola si applica anche ai club che abbiano più di 10 tesserati contagiati. Il rinvio, tuttavia, può essere richiesto una sola volta in tutta la stagione. Il Genoa ha quindi giocato il suo bonus e in una eventuale (e speriamo impossibile) occasione perderebbe la partita a tavolino.Un augurio di pronta guarigione alle persone infettatesi e la speranza che Illuzzi possa tornare a calcare quei campi, magari nella veste di primo arbitro.