Illuzzi è il quarto uomo di Lecce-Lazio

Il giovinazzesesarà ancora una volta quarto uomo al "Via del Mare", nel match tra il Lecce e la Lazio, valido come anticipo della 12ª giornata di ritorno del campionato di serie A.È la terza volta che il fischietto della sezione di Molfetta si ritroverà a coprire quel ruolo nel capoluogo salentino in poco tempo. Era accaduto in(1-4) del 22 giugno scorso ed in(1-2) del 1° luglio.Illuzzi coadiuverà da bordo campo il napoletanoche si avvarrà dell'assistenza dei guardalinee Alessandro Costanzo e Mauro Vivenzi. Al VAR ci sarà Rosario Abisso e l'assistente VAR sarà Valentino Fiorito.La gara di questa sera vale tantissimo per entrambe le sfidanti: ai giallorossi di casa servono disperatamente punti per non perdere ulteriore terreno dal Genoa, ora quartultima, mentre per la Lazio di Simone Inzaghi, dopo il KO interno col Milan, è vietato sbagliare se si vuol continuare a coltivare il sogno scudetto.