Il Giovinazzo cade a Gubbio ma fa festa: sarà ancora serie A2

Fine delle trasmissioni. Arrivederci alla prossima stagione sportiva, sempre su questi schermi. Perché il, che era pesantemente invischiato nella lotta per evitare l'appendice dei play-out, anche il prossimo anno potrà giocare nelLa sconfitta col punteggio di(la terza di fila, l'undicesima stagionale, nda) sul campo della Vis Gubbio si rivela indolore: i biancoverdi del presidente, che ha personalmente seguito la squadra in Umbria, mantengono ilad un turno dalla conclusione della regular season, e festeggiano in casa d'altri una storica salvezza che pareva difficile e che si è invece concretizzata proprio sui titoli di coda di un campionato che, complice la pandemia, da queste parti nessuno dimenticherà mai.Una salvezza incredibile, emozionante, meritatissima. Bravi tutti, a partire dal tecnico, sostituito in panca dal suo vice, sino a tutti i suoi effettivi. E complimenti anche alla società, che festeggia la riconferma della categoria nel suo. Il tempo di prendere le misure al Giovinazzo (che sfiora il gol con Ferreira Praciano: bravo Boscaino) che la Vis Gubbio mette le mani sul match.Lo fa, dopo i tentativi di Wagner Leite e Di Fonzo, con la rete di(1-0), ma gli ospiti la ribaltano in un amen:pareggia subito i conti (1-1), poisi avventa su una corta respinta di Boscaino e realizza l'1-2.I padroni di casa, salvati dal palo su Restaino, riescono a riportare la gara in equilibrio sull'asse Wagner Leite-(2-2), ma i giovinazzesi nel finale si gettano in avanti con la forza della disperazione, ma anche con la lucidità di chi sa che la foga da sola non basta:(doppietta per lui), servito da Ferriera Praciano, sigla il 2-3, poi all'ultimo respiro è Restaino a ricambiare il favore per la rete diche chiude i primi 20 minuti di gioco sul 2-4.Sembra già chiusa, ma a riaprire la gara, dopo la traversa colpita da Wagner Leite e il palo centrato da Calvet, ci pensano(3-4) e pure(4-4). La Vis Gubbio sembra davvero incontenibile: Di Capua si erge ad eroe della ripresa sui vari Carlopio, Di Fonzo e Martella, ma non può nulla sul 5-4 diNon è finita:(una tripletta a testa per entrambi) aumentano il divario sino al 7-4, mentre Mongelli (protagonista in negativo in chiusura) è fermato dal palo. Si chiude con l'autorete di(7-5), l'ultimo tentativo dei biancoverdi (di Alves, lontano dallo specchio), l'espulsione per doppio giallo di Mongelli e l'8-5 conclusivo diNonostante la sconfitta, le emozioni arrivano lo stesso. E sono emozioni dolcissime per il Giovinazzo che raggiungeaddirittura con una giornata d'anticipo. Applausi, per una squadra che ha saputo scrivere una pagina importante nella sua storia.La prima storica promozione in serie A2 nel lontano 2007, la seconda conquistata nel 2020. E ora, la salvezza firmata da capitane un gruppo di ragazzi più forti di tutto.